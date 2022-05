Versie 5.17 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features E-book viewer: Image popup: Allow dragging with the mouse to pan the image.Closes tickets: 1926484.

Sort button: Allow selecting which columns are in the popup sort menu. Closes tickets: 1923724.

E-book viewer: When suggesting a default bookmark title, use the name of the current chapter. Closes tickets: 1851908.

E-book viewer: When searching the Table of Contents allow holding the Shift key to search backwards. Closes tickets: 1925038.

E-book viewer: Add a shortcut Ctrl+0 to restore default font size. Closes tickets: 1925294. Bug fixes Windows MTP driver: Rewrite parts of the driver in the hope of fixing some rare and hard to reproduce crashes.

Windows MTP driver: Set modified and created times when putting files/folders on device. Also read modified time correctly.

Windows: E-book viewer: Fix switching away from viewer while in full screen and switching back causing some corruption until the page is scrolled. Closes tickets: 1918591.

Fix a regression in the previous release that caused errors when editing empty date values. Closes tickets: 1925378.

Get books: Update Gutenberg plugin for website changes.

E-book viewer: The quick highlight button should replace the style of an existing highlight, when one is selected. Closes tickets: 1926518.

Elide long items in the middle when showing the completion popup for tags, to make it easier to use with hierarchical tags. Closes tickets: 1925247.

E-book viewer: Read aloud: Fix soft hyphens causing read aloud words to be broken up. Closes tickets: 1925988.

E-book viewer: Right clicking when text is selected should extend the selection instead of doing nothing. Closes tickets: 1925390.

Fix settings in the ToC Editor tool being forgotten when calibre is closed.

DOCX Output: Fix conversion failing if the input document has missing images. Closes tickets: 1926025.

Content server viewer: Fix mouse wheel scrolling not working on the box used to edit notes for highlights. Closes tickets: 1925961.

E-book viewer: Fix read aloud word tracking in flow mode not very reliable.

E-book viewer: Fix navigation shortcuts not working in Read aloud mode. Improved news sources Barrons

Krebs On Security