De Mozilla Foundation heeft versie 78.9 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 78 is onder meer een donkere modus toegevoegd en zijn ook andere onderdelen van de interface, zoals de iconen en het scherm voor het opstellen van een e-mail, onder handen genomen. Verder is de kalender-add-on Lightning nu standaard onderdeel van het programma, is er een nieuwe wizard voor het eerste gebruik en worden alleen nog MailExtensions-add-ons ondersteund. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Fixes New mail notification displayed old messages that were unread

Spaces following soft line breaks in messages using quoted-printable and format=flowed were incorrectly encoded; existing messages which were previously incorrectly encoded may now display with some words not separated by a space

Some fields were unreadable in the Dark theme in the General preferences panel

Sending a message containing an anchor tag with an invalid data URI failed

When switching tabs, input focus was not moved to the new tab

Address Book: Syncing a read-only Google address book via CardDAV failed

Address Book: Importing VCards with non-ascii characters would fail

Address Book: Some values may not have been parsed when syncing from Google address books.

Add-ons Manager did not show if an addon used experiment APIs

Calendar: Removing a recurring task was not possible

Various security fixes