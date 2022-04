LG heeft eerder voor haar oledtelevisies uit 2020 in de CX-, GX- en WX-series nieuwe firmware uitgebracht. Het versienummer is vastgesteld op 03.21.16. De update kun je via de televisie zelf uitvoeren of door deze te downloaden naar je computer, uit te pakken, te kopiëren naar een usb-stick en vervolgens op de televisie te installeren. De lijst met aanpassingen van deze uitgave ziet er als volgt uit:

Version 03.11.10 Fixed an issue where icons and phrases were not properly displayed or output in block shape Version 03.11.25 Improved NVIDIA GeForce RTX 30 Series compatibility issues Version 03.11.30 Update to allow PC and Console gamers smooth VRR playback Version 03.21.09 Launcher visibility improvement

Listening to TV sound from mobile devices with LG ThinQ application

Adding number/color keys on screen remote Version 03.21.16 Enhance the picture quality Applicable model list

