Fujifilm heeft voor haar FUJINON XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II-lenzen met een X-mount nieuwe firmware uitgegeven. Om deze firmware op de lens te krijgen, haal je eerst de firmware binnen, pak je deze uit naar een geheugenkaartje, waarmee je vervolgens de firmware van de lens via het updatemenu in de camera updatet. Het versienummer is vastgesteld op 1.13 en is voorzien van de volgende aanpassingen:

Version 1.13 The phenomenon is fixed that the firmware cannot be upgraded with some cameras. Version 1.12 Fix of minor bug. Version 1.11 Improvement of tracking function of parallax correction in the OVF. Version 1.10 The accuracy of the image stabilization will be enhanced on various shooting scenes.

Tracking performance of AF will be enhanced when zooming.

The accuracy of Manual focus adjustment will be enhanced when using one with cameras below.

X-E1 / X-E2 / X-E2S / X-Pro1 / X-Pro2 / X-T1 / X-T10