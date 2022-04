Draytek heeft voor haar Vigor 2862-routers nieuwe firmware uitgebracht. Deze vdsl2/adsl2+-routers beschikken over één gigabit-ethernetwanpoort en vier gigabit-ethernetlanpoorten. Daarnaast kan de router 32 vpn-tunnels opzetten en zijn er, afhankelijk van het model, één of twee usb-poorten aanwezig om bijvoorbeeld een printer op aan te sluiten. Verder is er de keuze om de Vigor 2862 zonder wirelessmogelijkheden te nemen, met 802.11n in de vorm van de Vigor 2862n, met 802.11ac in de vorm van de Vigor 2862ac of 2862Vac, met een al ingebouwd lte-modem in de vorm van de Vigor 2862L, 2862Ln of 2860Lac, of in de vorm van de Vigor 2862B of 2862Bn, waar ondersteuning voor vdsl-bonding aanwezig is. Het versienummer is aangeland bij 3.9.5 met de volgende veranderingen:

Improvement Improved: Support full version of WLAN profile for AP mode.

Improved: Support WAN IP Alias used for Dynamic DNS client of DrayOS.

Corrected: An issue of Mesh reconnection.

Corrected: An issue of conditional DNS forwarding working for VPN user.

Corrected: An issue of SMTP port number setting for Mail Alert Setup (e.g., 587 for StartTLS).

Improved: Support for VLAN over Mesh (Bridge VLAN to Mesh) for multi-subnets and isolated guest Wi-Fi.

Corrected: A display issue of “DHCP IP Assignment Table” on Diagnostics>>View DHCP Assigned IP Addresses.