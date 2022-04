Draytek heeft voor haar Vigor 2915-routers nieuwe firmware uitgebracht. Deze breedbandrouters beschikken over één gigabit-ethernetwanpoort en vier gigabit-ethernetlanpoorten, waarvan er één ingezet kan worden als tweede gigabit-ethernetwanpoort. Daarnaast kan de router zestien vpn-tunnels opzetten en is er een usb-poort aanwezig om bijvoorbeeld een 3g- of 4g-modem op aan te sluiten. Verder is er de keuze om de Vigor 2915 zonder wireless mogelijkheden te nemen of met 802.11ac, in de vorm van de Vigor 2915ac. Het versienummer is aangeland bij 4.3.0 met de volgende veranderingen:

New Features Support VPN matcher. Improvement Improved: Support TLS1.3.

Improved: Support WPA3 security type.

Improved: Support local host for LAN DNS.

Improved: Support OpenVPN for LAN to LAN profile.

Improved: Support multi-language (e.g., Traditional Chinese, English, Simplified Chinese).