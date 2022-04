Crystal Dew World heeft een nieuwe versie van CrystalDiskInfo uitgebracht. Dit programma, dat onder de MIT-licentie wordt uitgebracht, geeft uitgebreide informatie over de drives in de computer. Er is ondersteuning voor traditionele harde schijven, maar ook voor ssd's en in mindere mate voor externe usb- en firewire-schijven. Naast het weergeven van smart-informatie is het mogelijk om de aam- en apm-instellingen aan te passen, mits de hardware dit ondersteunt. De verzamelde informatie kan in overzichtelijke grafieken worden weergegeven. Naast de standaardversie zijn er ook de Shizuku- en Kurei Kei-uitvoeringen. Deze bieden geen extra mogelijkheden, maar bevatten een anime-thema. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 8.9.0: Deleted Samsung SATA SSD Life report

Improved Maxiotek SATA SSD controller support

ImprovedSeagate BarraCudata SATA SSD support

Improved Apacer AS350 support

Added volume control for alert sound (Kurei Kei)

Added Power on Hours can be displayed in years for tooltip text. (Kurei Kei)

Added 16bit color environment support

Improved ClearType support

Added CoolMade/CuteMade themes [Shizuku Edition]