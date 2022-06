AMD heeft een nieuwe versie van zijn Radeon Software Adrenalin Edition 2020-drivers uitgebracht. De drivers zijn alleen geschikt voor de HD 7730(M) en hoger, de HD 8570 en hoger, en de kaarten uit de R5-, R7- R9- en RX-series. De drivers worden alleen voor Windows 7 en 10 aangeboden en verder zijn er geen 32bit-drivers meer beschikbaar. Nieuw in de 2020-editie is onder meer Radeon Boost, een technologie die van dynamic resolution scaling gebruik maakt om betere framerates te bereiken. In versie 20.11.1 treffen we onder meer verbeteringen aan voor de spellen DIRT 5, Assassin’s Creed Valhalla, Godfall en Call of Duty: Black Ops Cold War.

Support For DIRT 5

Assassin’s Creed Valhalla

Godfall Using Radeon Software Adrenalin 2020 edition 20.11.1, a Radeon RX 5700 XT GPU offers on average 7% better FPS performance in Godfall (DX12) on the High setting, vs. the previous driver iteration, Radeon Software Adrenalin 2020 edition 20.10.1.

Call of Duty: Black Ops Cold War Known Issues Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.

Performance Metrics Overlay and the Performance Tuning tab incorrectly report higher than expected idle clock speeds on Radeon RX 5700 series graphics products. Performance and power consumption are not impacted by this incorrect reporting.

Modifying the HDMI Scaling slider may cause FPS to become locked to 30.