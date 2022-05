Versie 5.3 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In versie 5.3 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Tag browser: When grouping items by first letter if adjacent letters have few entries combine them into a single group.

Can be controlled via an option in Preferences->Look & fee->Tag browser to combine 'first letters' together if there are a small number of items under adjacent letters. Viewer: Allow displaying the current page / total pages in the header/footer. Useful in paged mode to see exactly how many pages are left. Closes tickets: 1899163.

Viewer search panel: Show more result context in a tooltip when hovering over a search result. Closes tickets: 1899834.

DOCX Input: Add support for Word controls used to rotate or flip images. Only works with output formats such as EPUB that support CSS transforms.

Viewer image pop-up: Allow maximizing/minimizing the window. Closes tickets: 1899762.

Edit metadata dialog: Use only a single line for custom column date fields.

Add an item to search for categories to the category editor context menu. Closes tickets: 1899341.

Category editor: Add a right click menu to change case of the selected entries. Closes tickets: 1899316. Bug fixes Fix a regression in 5.0 that caused performance of dialogs that contain title/series/tags edit fields to be very poor with large libraries. Closes tickets: 1898221.

Fix a regression in 5.0 that caused some pop-up menus to appear on the wrong monitor in multi-monitor setups.

macOS: Fix a long standing bug that prevented drag and drop of multiple items

Windows: Fix a regression that broke scanning for default programs for the Open with action.

Windows: Fix a regression in 5.0 causing some MOBI files with non-BMP characters not being processed correctly. Closes tickets: 1898894.

E-book viewer: Fix scrolling past the end of chapter boundaries not working in books that have negative margins.

Edit metadata dialog: fix incorrect rendering of custom column names that start with emoji. Closes tickets: 1899466.

Quickview: Fix nothing shown after clearing the search. Closes tickets: 1899318.

Dark mode: Fix radio buttons having no outline. Closes tickets: 1900022.

Annotations browser: When showing a book in the calibre library that is not currently visible, display an error. Closes tickets: 1900066. New news sources Deutsche Welle by VoHe Improved news sources Reuters