Versie 10.0.1 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om na te gaan wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Windows + OS X + Linux Update NoScript to 11.1.1

Update Tor Launcher to 0.2.26

Bug 31767: Avoid using intl.locale.requested pref directly

Bug 40013: End of year 2020 Fundraising campaign

Bug 40016: Fix onion pattern for LTR locales

Bug 40139: Update Onboarding icon for 10.0

Bug 40148: Disable Picture-in-Picture until we investigate and possibly fix it

Translations update Windows Bug 40140: Videos stop working with Tor Browser 10.0 on Windows Build System Windows + OS X + Linux Bump Go to 1.14.9 Bump openssl to 1.1.1h

Windows Bug 40051: Remove SOURCE_DATE_EPOCH patch