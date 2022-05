Iets vroeger in de week dan we gewend zijn is versie 5.2 van Calibre uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows 8 en hoger, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In versie 5.2 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Browse annotations: Add a check box to restrict the displayed annotations to only the books currently selected in the calibre library. Closes tickets: 1897354.

Allow storing and calling functions in the calibre template language (Preferences -> Template functions).

Add a shortcut (Shift+V) to open the last read book. Closes tickets: 1897336. Bug fixes Fix import errors with some third party plugin on Windows.

Viewer: Fix toolbar show controls button not working when no book is open. Closes tickets: 1898598.

Viewer: Fix incorrect positioning of context menu for viewer toolbar. Closes tickets: 1898577.

MOBI Input: Fix regression that broke reading of some documents.

Bulk metadata search and replace: Fix some regular expression causing errors with the new regex engine.

Fix a regression that broke application of plugboards when sending by e-mail.

ODT Input: Fix a regression that broke conversion of ODT files with footnotes. Closes tickets: 1898441.

Viewer: Fix mouse wheel not working while selection bar is visible. Closes tickets: 1898413.

Viewer: Fix selection popup bar not always close to mouse when ending select-to-drag

Fix calibre-server not exiting on Ctrl + C on Windows.

+ on Windows. Content server OPDS feeds: Fix error if the metadata for a book contains particular unicode characters. Closes tickets: 1897410.

Edit book: Reports tool: Fix a regression that broke sorting. Closes tickets: 1898167.

HTMLZ Output: Fix an error when converting a document that has SVG images.