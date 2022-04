Versie 5.0 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver.

New features For details on the major changes in calibre between 4.0 and 5.0, see this.

E-book viewer: Add support for highlighting.

E-book viewer: Add support for right-to-left and vertical text.

Switch calibre to Python 3. This means that some no longer maintained third party plugins will not work. More information.

Dark mode support for the Content server and E-book viewer user interfaces.

Content server's in-browser viewer now supports bookmarking. Bookmarks and highlights are auto-synced across devices.

Regular expression engine used for searching the book list and reading metadata from filenames has been made more powerful. Bug fixes Version 5.0.1 fixes a bug in 5.0.0 that broke connecting to devices on macOS