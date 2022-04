Software OK heeft versie 8.93 van Q-Dir uitgebracht. Q-Dir is een gratis filemanager. Het ziet er een beetje uit als Windows Verkenner, maar dan met vier schermen, waardoor het eenvoudig is om bestanden te verplaatsen, beheren of bekijken. Dit verklaart ook meteen de naam; de Q staat voor quad. De download is nog geen megabyte groot en het programma is in verschillende talen te gebruiken, waaronder in het Nederlands. Sinds versie 8.81 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New in version 8.93: Some improvements in the directory tree

Improvements in the Explorer address bars

General optimization in the Quad Explorer Q-Dir

Update of the language files New in version 8.91: Bug-Fix: in Windows Favorites folder when Drag and Drop

Improvements in: Execute Explorer commands from the Explorer address bar

Update of the language files in Q-Dir New in version 8.88: Update due to false virus report on W10

Only for security reasons, although there was no virus.