Versie 7.2.1 van DBeaver is kort geleden uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 7.2.1: Preference pages structure was reorganized (in the standalone and plugin versions)

Database navigator: Filters now support masks escape (_ and % characters) Connection state icons were replaced and adapted to dark themes

SQL Editor: editor tab title now can include active database/schema name

MySQL: driver “MySQL 8” is now the default driver. “MySQL 5” driver can be used for older server versions.

Oracle: tables/views load performance was improved on some systems

PostgreSQL: Latest PostGIS driver mapping was added Geometry data types export was improved (proper SQL format + SRID) Hidden databases can be loaded in the database navigater

CockroarchDB: role manager was fixed

DB2: runstats utility support was fixed (wrong syntax)

SQL Server: extra T-SQL dialect keywords were added

CUBRID driver configuration was fixed

Several UI freeze issues were fixed (deadlocks)

Import from CSV/XLSX: Wrong rows can be skipped (with disabled “Batch import” option) Import parameters documentation was updated

Several minor bugs were fixed (NPE and UI glitches)