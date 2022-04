Het pakket OPNsense is een firewall met uitgebreide mogelijkheden. Het is gebaseerd op het besturingssysteem FreeBSD en is oorspronkelijk een fork van m0n0wall en pfSense. Het pakket kan volledig via een webinterface worden ingesteld en heeft onder andere ondersteuning voor 2fa, openvpn, ipsec, carp en captive portal. Daarnaast kan het packetfiltering toepassen en beschikt het over een traffic shaper. De ontwikkelaars hebben OPNsense 20.7.2 uitgebracht met de volgende aankondiging:

While we are still looking closer at netmap/iflib performance on 12.1 we are rolling out a kernel with Intel em/igb updates that should avoid bad packet counts in the default installation. Syslog-ng received a workaround for the diagnosed startup issue and alias now supports MAC address content similar to how host content works.