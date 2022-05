Mozilla heeft een update voor versie 78 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. Versie 78 is een versie met extra lange ondersteuning en tevens de laatste versie waar nog ondersteuning voor macOS-versies 10.9, 10.10 en 10.11 aanwezig is. Nieuw is onder meer een Protections Dashboard die informatie over beveiliging en privacy toont. Verder wordt de WebRender nu ook uitgerold naar Windows-gebruikers met een Intel-gpu en zal de screensaver WebRTC-gesprekken niet meer onderbreken. In versie 78.0.2 zijn verder nog de volgende verbeteringen doorgevoerd:

Fixed Security fix

Fixed an accessibility regression in reader mode (bug 1650922)

Made the address bar more resilient to data corruption in the user profile (bug 1649981)

Fixed a regression opening certain external applications (bug 1650162)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 78.0.2 voor Windows (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 78.0.2 voor Windows (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 78.0.2 voor Linux (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 78.0.2 voor Linux (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 78.0.2 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 78.0.2 voor Windows (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 78.0.2 voor Windows (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 78.0.2 voor Linux (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 78.0.2 voor Linux (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 78.0.2 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 78.0.2 voor Windows (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 78.0.2 voor Windows (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 78.0.2 voor Linux (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 78.0.2 voor Linux (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 78.0.2 voor macOS (Fries)