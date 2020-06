Kort na het verschijnen van versie 77 van zijn webbrowser Firefox heeft Mozilla alweer een opvolger voor je klaar staan. In versie 77 wordt onder meer de WebRender breder uitgerold onder Windows 10 gebruikers, is er een nieuwe pagina om certificaten te beheren en zijn er diverse verbeteringen gemaakt voor mensen met beperkingen. In deze uitgave is de automatische selectie van DNS over HTTPS providers uitgeschakeld om zo de uitrol van deze optie meer verspreidt te laten gaan en de providers niet te overbelasten.

Fixed Disabled automatic selection of DNS over HTTPS providers during a test to enable wider deployment in a more controlled way (bug 1642723)

