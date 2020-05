De Mozilla Foundation heeft versie 68.8.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 68 zien we voor het eerst een 64bit-versie voor Windows en vanaf deze versie is het nu ook mogelijk om een 32bit-versie te migreren naar de 64bit-versie. Verder kan het programma nu ook via policies binnen bedrijfsomgevingen worden beheerd, kunnen filters nu periodiek worden gestart en kunnen meerdere mappen tegelijkertijd als 'gelezen' worden gemarkeerd. In versie 68.8.0 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixes Account Manager: text fields were too small in some cases

Account Manager: Authentication method did not update when selecting an SMTP server

Links with embedded credentials did not open on Windows

Messages were sometimes sent with a badly formed address when filled from the addressbook

Accessibility: Screen readers were reporting too many activities from the status bar

MailExtensions: Setting IMAP messages as read with browser.messages.updated

Various security fixes