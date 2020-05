Versie 4.15.0 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 4.0 treffen we een geheel vernieuwde Content Server aan, is er een nieuwe e-bookviewer en is Qt WebKit vervangen door Qt WebEngine. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Viewer: Improve the interface for changing font sizes.

Viewer: Add a keyboard shortcut ( Ctrl + Alt + B ) for adding a bookmark. Bug fixes Bulk metadata edit: Fix a regression causing scrollbars to not appear in Custom metadata tab. Closes tickets: 1875090.

Viewer: Fix a regression that broke searching in flow mode. Closes tickets: 1874877.

BibTeX Catalog: Dont output comment describing the catalog as Zotero fails to process it. Closes tickets: 1876302.

Linux: Fix uninstaller not working on Linux distros that have no python symlink.Closes tickets: 1876164.

Viewer: Fix zoom step size setting ignored. Closes tickets: 1875840.

Viewer: Fix text that has font sizes specified using keywords not being scaleable by the viewer's font size controls. Closes tickets: 1875021.

Viewer: Fix LRF files not opening.

MOBI metadata: When reading author sort from MOBI files, construct the final value from all author fields.

macOS: hide accelerator key underlines since they dont work anyway as Apple does not believe in them.

macOS: Fix keyboard shortcuts for select all, copy and paste not working in file dialogs. Closes tickets: 1874499. Improved news sources The Nation

Animal Politico