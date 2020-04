De Mozilla Foundation heeft versie 68.7.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 68 zien we voor het eerst een 64bit-versie voor Windows en vanaf deze versie is het nu ook mogelijk om een 32bit-versie te migreren naar de 64bit-versie. Verder kan het programma nu ook via policies binnen bedrijfsomgevingen worden beheerd, kunnen filters nu periodiek worden gestart en kunnen meerdere mappen tegelijkertijd als 'gelezen' worden gemarkeerd. In versie 68.7.0 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New MailExtensions: Raw message source available to MailExtensions Changed MailExtensions: messages.update function extended to mark messages as junk or not junk

MailExtensions: browser.compose.begin functions no longer expand mailing lists Fixes Various improvements to account setup when connecting to an Exchange server

Thread collapsed when opening news message in a new window

Addons not automatically updated to compatible version after upgrade from Thunderbird 60

Updating addons did not prompt when requesting new permissions

Extra recipients panel not keyboard-accessible

Accessibility: Status bar was not detected by screenreaders

MailExtensions: messages.query by folder name did not require accountsRead permission

Calendar: Invitations with embedded null bytes did not always decode correctly

Calendar: Cancelled events didn't show with a line-through

Various security fixes