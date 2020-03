Versie 4.12 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 4.0 treffen we een geheel vernieuwde Content Server aan, is er een nieuwe e-bookviewer en is Qt WebKit vervangen door Qt WebEngine. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Kobo driver: Add support for new firmware with the series list on the device

Automatically extract the source DOCX file from Kindle Create KPF files when adding them to calibre. If you prefer to preserve the KPF file you can disable the KPF Extract plugin in Preferences->Plugins

Content server: Add a button to delete all locally cached books. Closes tickets: 1864305.

Edit Book: Allow selecting the contents of a tag with Ctrl + Alt + T

+ + Viewer: Save current position after 3 seconds of last position change. Useful if the viewer crashes on resume from sleep.

Viewer: Add a keyboard shortcut ( Ctrl + W ) to toggle the scrollbar. Closes tickets: 1864356.

Viewer: Fix searching in Regex and Whole words mode not working well.

Viewer: Fix searching for multiple words in fixed layout books not working. Closes tickets: 1863464.

RTF Input: Fix handling of RTF files with invalid encoded text. Closes tickets: 1864719.

PDF Output: Add a hangcheck for loading HTML if there is no progress for sixty seconds abort. Closes tickets: 1865380.

Viewer: When starting without a book allowing quitting the viewer by clicking the close button on the "Open book" page. Closes tickets: 1864343. New news sources Spectator Australia by James Cridland Improved news sources Wired

ABC News Australia