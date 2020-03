Versie 7.0.0 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De belangrijkste verbeteringen sinds versie 6.0 zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

Changes since 6.0: Tasks management: data transfer, backup-restore, SQL execution

Data viewer and data editor UI major improvements: GIS/geo-spatial viewer JSON viewer Logical columns, primary and foreign keys References panel Advanced row coloring

SQL editor major improvements: Smart-commit mode Enhanced SQL parser and auto-complete proposals

Git integration

SSH agents and jump servers support

And a lot of other great things Moreover: We increased number of supported drivers to 81

We closed almost 2000 issues on GitHub.