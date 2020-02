Versie 4.10 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 4.0 treffen we een geheel vernieuwde Content Server aan, is er een nieuwe e-bookviewer en is Qt WebKit vervangen door Qt WebEngine. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Viewer: When searching have single and double quotes match their curly variants as well. Closes tickets: 1861715. Bug fixes Fix a regression that caused the edit metadata individually and convert individually actions to use the bulk actions when multiple books are selected.

Linux: Fix a crash caused by broken/incompatible CUPS Qt system plugin. Closes tickets: 1861741.

Viewer: Fix search shortcut button not focusing search input if the search panel is placed in a tab or a floating window.

Update Google Images cover download plugin for website markup changes. Closes tickets: 1862034.

Catalog generation: Ignore invalid pubdates.

Viewer: Stop autoscroll when changing page layout mode. Closes tickets: 1861621.

zipfile: Fix regression that broke handling of zipfiles with internal filenames not encoded in UTF-8. Closes tickets: 1860889.

Check Book: Turn off unique headings CSS warning

DOCX Output: When a list item contains a nested listed but no text, it should be output as an empty list item. Improved news sources The New Yorker

Financiele Dagblad