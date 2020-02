Versie 1.3.4 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt net als bij BitTorrent Sync zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor Synology en Qnap. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Bugfixes #4570: Negative percentage and data to sync

#5867: Progress bar not visible

#6044: Clicking "Save" in options says "You have unsaved changes" when changing automatic upgrade setting

#6213: Tone down STUN logging a bit

#6222: Connection Error on Listing More Locally Changed Files

#6234: Docker image uses wrong path for default folder

#6240: GUI: ignore patterns path is one row too low

#6263: Panics due to database being closed