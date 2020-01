De negende update voor versie 4.0 van Calibre is uitgekomen. Calibre is een opensource-e-bookbeheerprogramma en is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 4.0 treffen we een geheel vernieuwde Content Server aan, is er een nieuwe e-bookviewer en is Qt WebKit vervangen door Qt WebEngine. In versie 4.9.0 treffen we onder meer een donkere modus aan.

New features Viewer: Much improved search functionality. Closes tickets: 1834247.

Now all matches are displayed when searching in a side bar with a few words of context. Also supports searching using regular expressions.

Now all matches are displayed when searching in a side bar with a few words of context. Also supports searching using regular expressions. Edit book: The Check book function has a new, improved CSS checker with support for CSS 3.

Edit book: Add an "Open with" action to the context menu of the files browser to easily open files with external programs. Closes tickets: 1860462.

Viewer toolbar: Add button to easily change color schemes.Closes tickets: 1859547. Bug fixes Comments editor: Fix inserted blank paragraph being rendered as two lines.

PDF Output: Fix conversion of files containing <canvas> elements failing. Closes tickets: 1859040.

Viewer: Fix failure to open some books that contain unparseable URLs. Closes tickets: 1858836.

Viewer: Fix data displayed in side margins getting moved out of position when mouse hovers over side margin. Closes tickets: 1858263.

Book details panel: When right clicking to save the cover, replace invalid characters in the suggested filename.

Fix harmless error popup when adding SSL key/certificate in server settings. Closes tickets: 1858198.

Dark mode: Fix colors in remove all formats except dialog. Improved news sources Liberty Times