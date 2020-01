Mozilla heeft een tweede update voor versie 72 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht, de vijftiende versie gebaseerd op Firefox Quantum. In versie 72 is onder meer de Enhanced Tracking Protection verder verbeterd en worden zogenaamde fingerprinting scripts nu ook geblokkeerd. Daarnaast worden vervelende pop-ups voor notificatieverzoeken verborgen en is picture-in-picture nu ook beschikbaar op macOS en Linux. In versie 72.0.2 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Various stability fixes

Fixed issues opening files with spaces in their path (bug 1601905)

Fixed a hang opening about:logins when a master password is set (bug 1606992)

Fixed a web compatibility issue with CSS Shadow Parts which shipped in Firefox 72 (bug 1604989)

Fixed inconsistent playback performance for fullscreen 1080p videos on some systems (bug 1608485)

