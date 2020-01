De achtste update voor versie 4.0 van Calibre is uitgekomen. Calibre is een opensource-e-bookbeheerprogramma en is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 4.0 treffen we een geheel vernieuwde Content Server aan, is er een nieuwe e-bookviewer en is Qt WebKit vervangen door Qt WebEngine. In versie 4.8.0 treffen we onder meer een donkere modus aan.

New features Viewer in flow mode: Add auto-scrolling which can be triggered from the viewer controls and also make smooth scrolling by pressing down the arrow keys configurable.

Viewer: Allow showing data in left and right margins in addition to headers/footers. Closes tickets: 1855121.

Viewer: Allow right clicking in the lookup panel to zoom in/out. Closes tickets: 1857989.

Viewer: Allow setting colors for the margins when creating new color schemes in Preferences->Colors

Viewer: Ctrl+, to show preferences. Bug fixes PDF Output: Fix extracting text from generated PDFs not working if more than 100 characters per font are used in the text. Closes tickets: 1857886.

macOS: Fix viewer controls not using system UI font.

Viewer: Fix images not being rendered at certain sizes when they are the only content on the page in paged mode with single page per screen. Closes tickets: 1857803.

Viewer: Fix svg links not working. Closes tickets: 1857812.

Viewer: Fix a bug that could allow maliciously crafted EPUB files to read data from files on the computer. Thanks to dozernz for discovering this attack vector. Closes tickets: 1857800.

macOS: Fix regression in previous release that caused link color to be light blue even when not using dark color themes.

RTF Output: Fix a regression that slowed down conversion of images.Closes tickets: 1857732.

Server viewer: Make the Exit full screen action available in viewer controls.Closes tickets: 1857677.

Viewer: Fix error when trying to change more than a single keyboard shortcut at once. Closes tickets: 1858117.

Fix typo causing a harmless error message when downloading covers and only a single cover is found. Improved news sources London Review of Books