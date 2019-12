De zevende update voor versie 4.0 van Calibre is uitgekomen. Calibre is een opensource-e-bookbeheerprogramma en is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 4.0 treffen we een geheel vernieuwde Content Server aan, is er een nieuwe e-bookviewer en is Qt WebKit vervangen door Qt WebEngine. In versie 4.7.0 treffen we onder meer een donkere modus aan.

New features macOS: Use transient scrollbars unless they are disabled in system preferences.

Viewer toolbar: Add actions for next and previous section. They are not added to the toolbar by default, customize it to add them.

Viewer: Add an option to keep the toolbar visible in full screen mode (Viewer Preferences->Miscellaneous).

Viewer: Allow modifying the current selection using Ctrl+Shift+Arrow. Closes tickets: 1855942.

Book details: Add an option in Preferences->Look & feel->Book details to show a heading for the comments in the book details panel. Closes tickets: 1855942.

Edit book: Spell check: Ignore soft hyphens in words.

Viewer: In multiple pages per screen mode, When paging back to a chapter we have just paged forward from return to the exact position we left from in terms of number of blank trailing pages displayed. Closes tickets: 1856472.

Viewer: Add a setting under Preferences->Colors to control when the viewer will override all book colors or not. Bug fixes Viewer: Fix flick scrolling in flow mode jumping to next chapter. Closes tickets: 1856398.

Windows: Possible fix for some windows appearing off screen on multi-monitor setups. Closes tickets: 1857651.

macOS: Fix PDF Output not working when running ebook-convert via symlink on the command line. Closes tickets: 1857377.

PDF Output: Ignore upto 8 byte glyph data size mismatches when merging identical glyphs. Closes tickets: 1857268.

Edit Book: Spell Check: Fix words surrounded by narrow non-breaking spaces being incorrectly detected as mis-spelled.

Get books: Update various Polish language stores.

macOS: Fix drag and drop to re-arrange items in the viewer toolbar not working.

PDF Output: When an inline image is placed alone inside a block tag, ensure that it is not split over two pages.

ToC editor: Fix generate from links not working correctly when links have no fragments. Closes tickets: 1856395.

PDF Output: Dont dedup images that cannot be uncompressed. Closes tickets: 1856564.

Advanced search dialog: Fix an error when closing dialog if on the second tab and no field is focused. Improved news sources Global Times

London Review of Books

The Telegraph (UK)

The Economist