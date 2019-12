Versie 6.3.0 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in DBeaver 6.3.0: SSH Agent support was added (pageant and ssh-agent)

Disconnect project/folder/all actions were reworked

Problem with connection properties save was fixed

Connection properties dialogs UI was improved (test connection, password save, pref page search)

Task management UI was improved (task create/save actions in data transfer wizard)

ER diagrams: dummy errors are now suppressed (now they present in log file only)

Legacy Eclipse plugins installation support was added (with hold update site format)

Dark theme support was significantly improved

Auto-commit mode behavior change: Toolbar toggle now affects current connection only Mode change affects active DBeaver session only

Data export: Export from SQL script now supports commands (@set and others) Saved settings loading was fixed XLSX exporter now respects export configuration

Data editor: Fetch size can be changed before query execute Spatial viewer now supports different pluggable tiles (mapbox, osm, etc) Wrong date/time format now treated as error

SQL Editor: editor layout now saved between DBeaver sessions

Object editor (tables, views, etc) now checks for object name duplicates

Oracle: now we use full type name presentation by default

PostgreSQL: support of extra type aliases and array data types was added

CockroachDB: native CDB data types were added

Impala: active schema change support was added

A lot of minor UI/DB-specific bug fixes