Hamrick Software heeft versie 9.7.09 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 2400 scanners onder Windows, ruim 2100 onder macOS en 1900 onder Linux. Daarnaast is er ondersteuning voor de raw-bestanden van 600 digitale camera's. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.7.06 zijn de volgende verbeteringen en verbeteringen doorgevoerd:

What's new in version 9.7.09 Improved scan quality with 6 Fujitsu ScanSnap scanners S300 S300M S1100 S1100i S1300 S1300i

Fixed problem with some Brother printer/scanner/copiers

Fixed problem with some Epson document scanners What's new in version 9.7.08 Added support for setting 'Input | Media size' to 'Custom'

Added support for Brother MFC-J775DW

Fixed problems with macOS 10.15 (Catalina)

Fixed problem with Canon 4400F

Fixed problem with Brother DCP-L2535DW

Fixed problem with 'Input | Batch list' not appearing

Fixed problem with 'Color | White point (%)' What's new in version 9.7.07 Faster scanning with some document scanners

Fixed problem with some document scanners

Fixed problem with some USB scanners on macOS 10.15 (Catalina)

Fixed problem with 'Output | PDF multi page' set to 'Front/Back'

Fixed problem with duplex scans with Samsung CLX-6260

Reduced JPEG artifacts with some document scanners

Faster startup when USB scanner being used by another program

