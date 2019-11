McAfee Stinger is een klein antivirusprogramma waarmee de meest voorkomende virussen, trojans en wormen van het systeem kunnen worden verwijderd. Het programma is geen volledig antivirusprogramma, maar eerder een handige tool waarmee een Windows-computer vlot kan worden opgeschoond. De ontwikkelaars van McAfee hebben een nieuwe versie uitgebracht met ditmaal 12.1.0.3359 als versienummer. Het programma herkent intussen 9080 van de meest voorkomende virussen, trojans en malware. Let er wel op dat tegenwoordig ook McAfee Real Protect mee wordt geactiveerd op het systeem.

Build Number: 12.1.0.3359

Build Date: 13-Nov-2019



Enhanced detections are those that have been modified for this release. Detections are enhanced to cover new variants, optimize performance, and correct incorrect identifications.



New Detections: AUTOIT/Injector.aq

Exploit-CVE2015-2419.a

Generic Trojan.sm

SWF/Exploit.f Enhanced Detections: Exploit-CVE-2017-11882

Exploit-cve2017-11882.cl

Generic Trojan.si

JS/Exploit-Blacole.gc

PWS-Dridex