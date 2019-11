Microsoft heeft een oude naam uit het stof getrokken. Na de verzameling PowerToys voor Windows 95 en daarna voor Windows XP was er geen uitgave meer voor Windows 7, 8 of 8.1. Rond de zomer van dit jaar is er een nieuwe verzameling uitgebracht van PowerToys geschikt voor Windows 10, om precies te zijn versie 1803 of hoger. Onder andere Fancy Zones, waarmee je het bureaublad in zones kunt indelen wat erg van pas komt op ultrawide monitoren, Windows Key Shortcut Guide en PowerRename zijn onderdeel van PowerToys. Op GitHub is versie 0.13.0 verschenen met de volgende veranderingen:

PowerRename: Fixed crashing bug

Fixed duplicate entries for PowerRename in context menu for shortcuts

PowerRename dialog is no longer appearing in top corner all the time

Ensure we show the file extension in the UI even if extensions are hidden in Windows Explorer Shortcut Guide: Fixed conflicting key with Xbox controller

Hide Shortcut Guide when a screenshot is taken