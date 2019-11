Microsoft heeft versie 16.3.8 van Visual Studio 2019 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F#, Python en R gemakkelijker te maken. De complete lijst met de veranderingen in de 2019-uitgave kun je nalezen in de bijbehorende releasenotes. In deze uitgave zijn onder meer de volgende verbeteringen aangebracht:

Top Issues Fixed in Visual Studio 2019 version 16.3.7: Added support for Xcode 11.2

'TypeConverter cannot convert from System.String' after upgrade to Visual Studio 2019.

Fixed an issue where loading existing extensions (.design dll) in UWP crashes Visual Studio.