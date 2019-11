Versie 1.3.1 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt net als bij BitTorrent Sync zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor Synology en Qnap. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes #5993: Build information missing in discovery and relay server binaries

#5995: Usage-reported transfer stats are meaningless

#6008: Changed file in receive-only folder cannot be ignored

#6040: Shows authentication warning when listening on UNIX socket

#6049: Hostnames resolving to localhost are not considered 'local' in remote access warning Enhancements #5583: White tab in black Interface ?

#5627: Stalled scans need better UI representation Other issues #6010: STUN server stun.voxgratia.org should be removed