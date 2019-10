Microsoft heeft versie 16.3.7 van Visual Studio 2019 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F#, Python en R makkelijker te maken. De complete lijst met de veranderingen in de 2019-uitgave kun je nalezen in de bijbehorende releasenotes. In deze uitgave zijn onder meer de volgende problemen verholpen:

Top Issues Fixed in Visual Studio 2019 version 16.3.7: C++ Linux project - Remote header sync is broken in Visual Studio 16.3

Visual Studio 16.3 opens some files with notepad

Fixed an issue with the Show Output window either closing too quickly.

Fixed an issue where Visual Studio 2019 stops responding in several scenarios, including opening a solution, changing solution configuration, and closing a solution.