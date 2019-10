Microsoft heeft versie 16.3.6 van Visual Studio 2019 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F#, Python en R makkelijker te maken. De complete lijst met de veranderingen in de 2019-uitgave kun je nalezen in de bijbehorende releasenotes. In deze uitgave zijn onder meer de volgende problemen verholpen hebben:

Top Issues Fixed in Visual Studio 2019 version 16.3.6 Automatic ANSI .rc file conversion to UTF8 !!!! (not wanted !!!!)

Fixed an inaccurate error message when developers try publishing .NET Core 3.0 apps to Azure.

Stability improvement in msbuild/dotnet restore when plugins are used to restore against authenticated feeds.