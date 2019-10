TechSmith heeft versie 2019.0.5 en 2018.0.11 van Camtasia op het macOS-platform uitgebracht, en eerder versie 2019.0.7 voor het Windows-platform. Dit programma maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier video's te maken voor trainingen en presentaties. Denk bijvoorbeeld aan een video over de werking van een bepaalde applicatie die met een voice-over wordt toegelicht, of een PowerPoint-presentatie samengevoegd met een opname van een lezing. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar de mogelijkheden op een rijtje worden gezet. De lijst met veranderingen voor deze uitgaven ziet er als volgt uit:

Camtasia (Mac) 2019.0.5 Added support for macOS 10.15 Catalina

Resolved issue with recording scaled resolutions on high-resolution displays

Bug fixes and improvements Camtasia (Mac) 2018.0.11 Added support for macOS 10.15 Catalina

Bug fixes and improvements Camtasia (Windows) 2019.0.7 Fixed an issue that caused delays in timeline edits for stitched media

Fixed crash when loading projects with missing TREC files

Updated Screencast.com to use the latest TechSmith Account integration

SCORM 2004 editions are now listed in SCORM options

Added option for Enterprise users to disable quizzing in the TechSmith Deployment Tool