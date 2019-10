Asus heeft voor zijn ROG Phone II nieuwe firmware uitgebracht met 16.0631.1908.12 als versienummer, waarbij we moeten vermelden dat dit voor het WW-regiomodel is. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld CN-regiomodellen in omloop. Met deze smartphone richt Asus zich op gamers die mobiel gamen. Hij bevat onder andere een Snapdragon 855-Plus-soc, een 120Hz-amoledscherm en een vaporchamber voor de koeling. De lijst met veranderingen van deze uitgave ziet er als volgt uit:

ZS660KL software Image:WW_V16.0631.1908.12 for WW only



Improved Item: Added the AirTriggers/Key Mapping/Macro tabs, and Share/Import features to the Scenario Profiles in Armoury Crate

Added setting options for AirTriggers squeeze gesture

Added the option to switch between different Bluetooth devices in Calling Screen ZS660KL software Image:WW_V16.0622.1907.33 for WW only



Improved Item: Added three ROG live wallpapers

Light Luminous Core theme supports live wallpaper effect

Fixed the issue where occasionally can not turn on WiFi hotspot