De eerste update voor versie 4.0 van Calibre is uitgekomen. Calibre is een opensource-e-bookbeheerprogramma en is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 4.0 treffen we een geheel vernieuwde Content Server aan, is er een nieuwe ebook-viewer en is Qt WebKit vervangen door Qt WebEngine. In versie 4.1.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Viewer: Add an option to have a scrollbar (under Scrolling in the viewer preferences).

Viewer: Allow showing the 'position in book', as was displayed in the top left of the viewer in calibre 3, in the header or footer of the viewer. Closes tickets: 1846700.

Viewer: Add options to control scrolling using the mouse in paged mode. Closes tickets: 1846800.

Viewer: Allow copying images by right clicking on them. Closes tickets: 1846903.

Viewer: Add a preference under Miscellaneous to allow only a single instance of the viewer.

Viewer: Add keyboard shortcuts to toggle between paged mode and flow mode and to quit.

Content server: Make the book size useable in custom book list templates. Closes tickets: 1846839.

Edit metadata: Use a border rather than background color to indicate correct title and author sort values. Works better with dark themes. Closes tickets: 1846967.

Kobo driver: Support for new firmware. Bug fixes Viewer: Fix a couple of bugs in flow mode. Scrolling to anchors was not working and remembering last read position was not working.

Viewer: Fix text after comments not being rendered. Note that the book has to be reloaded if already viewed for the fix to apply. Closes tickets: 1846875.

Viewer: Fix loading progress screen sometimes getting stuck if changing pages rapidly. Closes tickets: 1846751.

Viewer: Fix failing to open books if path to cache contains symbolic links. Closes tickets: 1846834.

Viewer: When restoring from fullscreen go back to maximized state if window was maximized when entering full screen. Closes tickets: 1846753.

Viewer: Fix shortcut changes not being applied after pressing OK if shortcut list is closed by pressing Esc. Closes tickets: 1846765.

Fix a regression that broke reading metadata from ODT files that do not have keywords. Closes tickets: 1846828.

PDF Output: Fix a bug that prevented the first style property in the header or footer template from being applied.

PDF Output: Fix error with a few embedded TTF fonts. Closes tickets: 1846982.

Edit book: Font manager: Fix removing embedded font failing if @font-face rule has no src. Closes tickets: 1847052.

Viewer: Hide the browser provided scrollbar that flashes momentarily on page load. Closes tickets: 1846922.

Viewer: Fix clicking on margins causing keyboard shortcuts to not work until the main text is clicked on again.

Comments editor: Workaround for Qt converting ids into anchors

Possible workaround for some windows machines where the viewer is getting access denied errors while renaming a directory.

Viewer: When there is empty text for an header footer section render it as blank instead of moving the remaining sections to the left. Improved news sources Fortune Magazine