Mozilla heeft een tweede update voor versie 69 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht, de twaalfde versie gebaseerd op Firefox Quantum. In versie 69 worden standaard trackingcookies van derden en cryptominers geblokkeert, en wordt er nu altijd vooraf gevraagd of Flash-content afgespeeld mag worden. Verder is Mozilla in de Verenigde Staten begonnen met de uitrol van de controversiële dns-over-https. In deze uitgave zijn daarnaast nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixed a crash when editing files on Office 365 websites (bug 1579858)

Fixed detection of the Windows 10 Parental Controls feature being enabled (bug 1584613)

Fixed a Linux-only crash when changing the playback speed while watching YouTube videos (bug 1582222)

