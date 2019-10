Microsoft heeft versie 16.3.2 van Visual Studio 2019 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F#, Python en R makkelijker te maken. De complete lijst met de veranderingen in de 2019-uitgave kun je nalezen in de bijbehorende releasenotes. Sinds versie 16.3.0 zijn er twee updates verschenen die onder meer de volgende problemen verholpen hebben:

Top Issues Fixed in Visual Studio 2019 version 16.3.2 Corrected an issue with Xcode 11 support. Top Issues Fixed in Visual Studio 2019 version 16.3.1 16.3 - XAML designer not showing for .NET Core 3.0 apps

Fixed an issue causing Visual Studio to stop responding.