Er is een nieuwe versie van Calibre uitgekomen. Calibre is een opensource-e-bookbeheerprogramma en is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. De laatste tijd komen er minder frequent updates uit en dit komt doordat Kovid Goyal momenteel veel tijd spendeert aan de migratie naar Python 3. In versie 3.4.8 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

New features Driver for Kobo Libra H2O Bug fixes Kobo driver: Fix some annotations getting missed for kepubs Improved news sources Boston Globe

Scientific American