Crystal Dew World heeft een nieuwe versie van CrystalDiskInfo uitgebracht. Dit programma, dat onder de MIT-licentie wordt uitgebracht, geeft uitgebreide informatie over de drives in de computer. Er is ondersteuning voor traditionele harde schijven, maar ook voor ssd's en in mindere mate voor externe usb- en firewire-schijven. Naast het weergeven van smart-informatie is het mogelijk om de aam- en apm-instellingen aan te passen, mits de hardware dit ondersteunt. De verzamelde informatie kan in overzichtelijke grafieken worden weergegeven. Naast de standaard versie zijn er ook de Shizuku- en Kurei Kei-uitvoeringen. Deze bieden geen extra mogelijkheden, maar bevatten een anime-thema. Sinds versie 8.2.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 8.2.2/8.2.3: Added HiDPI support for Task Tray Icon (from 16×16 to 32×32)

Added Green Mode support for Task Tray Icon

Fixed Temperature Color for Main Dialog and Task Tray Icon

Alert Temperature >= Current Temperature : Red

Alert Temperature < Current Temperature : Blue or Green Changes in version 8.2.1: Fixed Temperature Color depends on Alert Temperature Settings for Main Dialog

Alert Temperature > Current Temperature : Red

Alert Temperature == Current Temperature : Yellow

Alert Temperature < Current Temperature : Blue or Green

Fixed NVMe Data Units Read/Written

Improved Crucial MX500 support

Added ShizukuMermaid theme [Shizuku Edition]

Changed default theme to ShizukuMermaid [Shizuku Edition]