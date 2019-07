Sony heeft nieuwe firmware voor zijn draagbare spelcomputer PlayStation Vita uitgebracht. De firmware draagt versienummer 3.71 en downloaden kan onder meer vanuit het menu van het apparaat zelf, of via een pc of ps3. Instructies hiervoor zijn op deze pagina te vinden. De releasenotes maken melding van 'prestatieverbeteringen' zonder verder in details te treden. Wel is duidelijk dat de trinity-hack na de update niet meer werkt.

De belangrijkste features in versie 3.71 van de systeemsoftware



Deze systeemsoftware-update verbetert de prestaties van het systeem.