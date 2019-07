Mozilla heeft alweer enkele dagen geleden versie 68.0.1 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht, de elfde versie die op Firefox Quantum is gebaseerd. De browser heeft met Quantum niet alleen een nieuw uiterlijk en logo gekregen, ook onder de motorkap is veel veranderd. Zo zijn de prestaties van de browser engine flink verbeterd, zijn de zoek- en adresbalk gecombineerd en is er veel aan de beveiliging gesleuteld. Als gevolg daarvan worden zogenaamde legacy-extensies niet meer ondersteund. In deze versie zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Firefox Release 68.0.1



New macOS releases are now signed by the Apple notary service, allowing Firefox to properly run on macOS 10.15 Beta releases Fixed Fixed missing Full Screen button when watching videos in full screen mode on HBO GO (bug 1562837)

Fixed a bug causing incorrect messages to appear for some locales when sites try to request the use of the Storage Access API (bug 1558503)

Users in Russian regions may have their default search engine changed (bug 1565315)

Built-in search engines in some locales do not function correctly (bug 1565779) Developer Information