Firefly III is een webapplicatie geschreven in php waarmee een overzicht van je financiën kan worden bijgehouden. Het kan de data importeren vanuit csv-bestanden, de bunq-api en de Spectre-api. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaar loopt ook op Tweakers rond en bespreekt zijn applicatie in het Het grote 'Firefly III'-topic. Enkele dagen geleden is versie 4.7.17.3 uitgebracht en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen terug te vinden:

Version 4.7.17.3 XSS bug in file uploads (x2), found by @dayn1ne.

XSS bug in search, found by @dayn1ne. Version 4.7.17.2 XSS bug in budget title, found by @dayn1ne. Version 4.7.17 Support for Norwegian!

Clear cache during install routine.

Add Firefly III version number to install routine.

Issue 2159 Bad redirect due to Laravel upgrade.

Issue 2166 Importer had some issues with distinguishing double transfers.

Issue 2167 New LDAP package gave some configuration changes.

Issue 2173 Missing class when generating 2FA codes.