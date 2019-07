MikroTik heeft RouterOS 6.44.5 uitgebracht in de lts -tak. RouterOS is een besturingssysteem dat zich richt op het uitvoeren van routertaken. Denk daarbij natuurlijk aan het routeren van netwerkverkeer, maar ook aan een firewall, bandbreedtemanagement, het aansturen van draadloze accesspoints, een hotspotgateway en een vpn-server. Het kan zowel op de hardware van MikroTik als op x86- of virtuele machines zijn werk doen. Voor het gebruik is een licentie nodig, die bij de aankoop van MikroTik-hardware is inbegrepen. De lijst met veranderingen voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What's new in 6.44.5:



MAJOR CHANGES IN v6.44.5: security - fixed vulnerabilities CVE-2018-1157, CVE-2018-1158;

security - fixed vulnerabilities CVE-2019-11477, CVE-2019-11478, CVE-2019-11479;

security - fixed vulnerability CVE-2019-13074; Changes in this release: bridge - correctly handle bridge host table;

capsman - fixed CAP system upgrading process for MMIPS;

capsman - fixed interface-list usage in access list;

certificate - removed "set-ca-passphrase" parameter;

cloud - properly stop "time-zone-autodetect" after disable;

conntrack - fixed GRE protocol packet connection-state matching (CVE-2014-8160);

defconf - automatically set "installation" parameter for outdoor devices;

dhcpv6-client - fixed status update when leaving "bound" state;

dhcpv6-server - fixed dynamic IPv6 binding without proper reference to the server;

dhcpv6-server - override prefix pool and/or DNS server settings by values received from RADIUS;

discovery - fixed CDP packets not including address on slave ports (introduced in v6.44);

e-mail - properly release e-mail sending session if the server's domain name can not be resolved;

firewall - fixed fragmented packet processing when only RAW firewall is configured;

firewall - process packets by firewall when accepted by RAW with disabled connection tracking;

gps - strip unnecessary trailing characters from "longtitude" and "latitude" values;

hotspot - moved "title" HTML tag after "meta" tags;

ipv6 - improved system stability when receiving bogus packets;

ovpn - added "verify-server-certificate" parameter for OVPN client (CVE-2018-10066);

rb3011 - improved system stability when receiving bogus packets;

rb921 - improved system stability ("/system routerboard upgrade" required);

snmp - improved reliability on SNMP service packet validation;

ssh - fixed non-interactive multiple command execution;

supout - added IPv6 ND section to supout file;

supout - added "pwr-line" section to supout file;

supout - changed IPv6 pool section to output detailed print;

winbox - do not allow setting "dns-lookup-interval" to "0";

wireless - improved DFS radar detection when using non-ETSI regulated country;

wireless - improved installation mode selection for wireless outdoor equipment;

wireless - updated "china" regulatory domain information;

www - improved client-initiated renegotiation within the SSL and TLS protocols (CVE-2011-1473);