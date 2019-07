Versie 8.5.4 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om na te gaan wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. De changelog voor deze uitgave ziet er as volgt uit:

Tor Browser 8.5.4 contains updates to a number of its components. Above all, we include Firefox 60.8.0esr which contains important security fixes. Moreover, after some testing in the alpha series, we start shipping Tor 0.4.0.5 and update OpenSSL to 1.0.2s for the desktop platforms.

Finally, we add a fundraising banner to help us getting more donations. Please donate if you can! The full changelog since Tor Browser 8.5.3 is:

Update Firefox to 60.8.0esr

Update Torbutton to 2.1.12 Bug 30577: Add Fundraising Banner Bug 31041: Stop syncing network.cookie.lifetimePolicy Translations update

Update HTTPS Everywhere to 2019.6.27

Bug 31055+31058: Remove four default bridges

Bug 30712: Backport fix for Mozilla's bug 1552993

Bug 30849: Backport fixes for Mozilla's bug 1552627 and 1549833

Update Tor to 0.4.0.5

Update OpenSSL to 1.0.2s

Bug 29045: Ensure that tor does not start up in dormant mode