Intel heeft nieuwe firmware uitgebracht voor zijn STK2m364CC en STK2m3W64CC Compute Sticks, met 0060 als versieaanduiding. Beide sticks beschikken over een Intel Core m3-6Y30-processor. Daarnaast hebben beide 64GB emmc-opslaggeheugen en 4GB lpddr3-werkgeheugen aan boord. De W-versie voegt daar een Windows 10-installatie aan toe. De Compute Stick is een computer op het formaat van een pakje kauwgom, die je via een hdmi-aansluiting in het scherm plugt. Intel richt zich hiermee op toepassingen als home-entertainment, embedded-pc's en thin-clients. De veranderingen in versie 0060 van de firmware zien er als volgt uit:

BIOS Version 0060 - CCSKLm30.86A.0060.2019.0517.1441



About This Release: ROM Image Checksum: 0x2859

ME Firmware: 11.8.65.3590

Memory Reference Code: Based on 1.7.0.0

Integrated Graphics Option ROM: Build 1040PC 14.34 UEFI Driver: 9.0.1047

AHCI Code: Based on AHCI_10 New Fixes/Features: Updated BIOS code for security fixes.

Updated processor microcode.

Updated Intel ME firmware to version 11.8.65.3590.

Change SMBIOS chassis type to 0x24 Stick PC. Known Errata: Due to the Intel ME firmware update in BIOS version 0060, you can’t downgrade to version 0059 or earlier. BIOS Version 0059 - CCSKLm30.86A.0059.2019.0305.1958 Updated BIOS code for security fixes. BIOS Version 0058 - CCSKLm30.86A.0058.2018.0727.1102 Updated CPU Microcode (Security Advisory-00115)

Disabled and removed Intel Ready Mode Technology related items from BIOS setup for Intel Security fix.