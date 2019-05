Intel heeft van zijn 12G SAS3 IT/IR-driver een nieuwe versie uitgebracht met 16.0-2.51.25.02 als versienummer. Deze ondersteunt de RS3UC080-, RS3FC044-, RS3GC008-, RMS3JC080-, RS3PC-, RS3KC-, RMS3VC160- en RS3UC080J-raid-controllers die in de periode van 2013 tot en met 2016 uitgebracht zijn. De driver is geschikt voor Windows 8, 8.1 en 10, en Windows Server 2012, 2012R2, 2016 en 2019. De lijst met veranderingen is zeer beknopt en ziet er als volgt uit:

Version 16.0-2.51.25.02 Adds support for Windows 2019 Version 13.0-2.51.18.00 Defects fixed related to drive enumeration, LUN reset handling, handling of array tracking, "Driver_IRQL_not_less_or_equal(LSISAS3.sys) bug check. Version 12.0-2.51.12.00 Adds support for Windows 2016

Adds support for RS3UC080J